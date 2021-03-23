Ezgjan Alioski kimdir, nereli? Ezgjan Alioski kaç yaşında? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı?

Ezgjan Alioski’nin 4 yıllık Leeds United kariyeri bu yaz sona erecek. Galatasaray, Ezgjan Alioski’ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilirken, Ezgjan Alioski’nin bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacak. Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 27 Premier Lig maçına çıktı ve 2 gol kaydetti. Peki Ezgjan Alioski kimdir, nerelidir?

Ezgjan Alioski kimdir?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski, FC Lugano ve son olarak Leeds United takımlarında forma giydi. Aslen sol bekte oynayan oyuncu, sol kanatta da görev alabiliyor. 1,71 boyundaki Alioski sol ayağına hakimdir.

2003 yılında kendi gençlik akademisi katıldıktan sonra, Alioski bir olarak göreve başladı sol arka ikinci takımda Young Boys o 57 maçta dört gol attı 2010'dan 2013'e kadar. Ocak 2013'te Schaffhausen'e kiralık olarak gitti ve Ekim 2013'te kalıcı bir transfer için 77 maçta dört gol attı. Alioski, İngiliz futbolunun üçüncü liginde oynadığı iki sezona rağmen, on altı yıllık bir bekleyişin ardından 2019-20'de Leeds United'ın Premier Lig'e dönüşünün bir parçası oldu . 2019-20 sezonunda önemli goller attı. 16 Nisan 2018'de Alioski, Leeds United'ın Yılın Oyuncusu ödülü için dört oyuncudan biri olarak gösterildi.