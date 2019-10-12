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Ezgi sanatçısı Beyaz'dan yürek titreten parça: Kahraman Mehmed'im!

Sanatçı Müsveddeleri Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sessizliklerini korurken, Ezgi Sanatçısı Harun Beyaz Kahraman Mehmed'im parçasını seslendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sanatıyla destek verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 20:16

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Beka karşıtı her olayda ön saflarda yer alan sanatçı müsveddeleri Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sessizliklerini korurken vatansever sanatçılar birbiri ardına besteler yapıyor.

İsmail Baran tarafından kaleme alınan 'Kahraman Mehmed'im ezgisini Harun Beyaz yorumladı. Dualarla kahraman Mehmetçiğimize destek veren ezgide şu ifadeler kullanıldı:

KAHRAMAN MEHMED'İM

Fırat Kalkanı ile gitti Mehmet'im
Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım
İntikam alınsın, kalmasın ahım
Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

Kahraman yiğitler yemin ettiler
Hedef Kızıl Elma deyip gittiler
Küffarın hakkından onlar geldiler
Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

Mehmetçik demişler bu aslanlara
Damgasını vurdu alçaklara
Zaferi nasip et kahramanlara
Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

Peygamber ocağı, aslan yuvası
Yalnız Hak'ka hizmet onun davası
Milletimizin hep budur duası
Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:16
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