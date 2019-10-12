Ezgi sanatçısı Beyaz'dan yürek titreten parça: Kahraman Mehmed'im! Sanatçı Müsveddeleri Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sessizliklerini korurken, Ezgi Sanatçısı Harun Beyaz Kahraman Mehmed'im parçasını seslendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sanatıyla destek verdi.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Beka karşıtı her olayda ön saflarda yer alan sanatçı müsveddeleri Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sessizliklerini korurken vatansever sanatçılar birbiri ardına besteler yapıyor. İsmail Baran tarafından kaleme alınan 'Kahraman Mehmed'im ezgisini Harun Beyaz yorumladı. Dualarla kahraman Mehmetçiğimize destek veren ezgide şu ifadeler kullanıldı: KAHRAMAN MEHMED'İM Fırat Kalkanı ile gitti Mehmet'im

Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

İntikam alınsın, kalmasın ahım

Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım Kahraman yiğitler yemin ettiler

Hedef Kızıl Elma deyip gittiler

Küffarın hakkından onlar geldiler

Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım Mehmetçik demişler bu aslanlara

Damgasını vurdu alçaklara

Zaferi nasip et kahramanlara

Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım Peygamber ocağı, aslan yuvası

Yalnız Hak'ka hizmet onun davası

Milletimizin hep budur duası

Allah'ım Allah'ım yüce Allah'ım

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