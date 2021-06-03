Ezgi Mola, Musa Orhan için ne dedi?
Masumlar Apartmanı oyuncusu olan ve dizide Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, Batman’da İpek Er’i taciz eden Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sosyal medyada Ezgi Mola’ya yoğun destek mesajları gelirken, Ezgi Mola ile günün en çok aranan konuların başında geldi. Peki Ezgi Mola, Musa Orhan için ne dedi? Ezgi Mola son paylaşımında ne dedi?
Ezgi Mola’ya geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ezgi Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.
Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmesi üzerine sosyal medyada hayranları ve meslektaşları tarafından "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Türkiye popüler başlıklar listesinde üst sıralara yükselen etiketin altında on binlerce destek mesajı atıldı.
Ezgi Mola son paylaşımı
Ezgi Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."