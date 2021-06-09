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Gündem Ezgi Mola, başörtülü akademisyene saldırıya sert tepki: İt gibi öğreneceksin!
Gündem

Ezgi Mola, başörtülü akademisyene saldırıya sert tepki: İt gibi öğreneceksin!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda arkadaşıyla beraber oturduğu parkta, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir erkek tarafından şiddete maruz kaldı. Oyuncu Ezgi Mola da bu alçak saldırıya sessiz kalamayarak "Saygı duymayı it gibi öğreneceksin" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:23:00 -
Ezgi Mola, başörtülü akademisyene saldırıya sert tepki: İt gibi öğreneceksin!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya, başörtülü olduğu için parkta otururken E.Ç. isimli erkeğin saldırısına uğradı.

Aldığı yumruk darbelerinden sonra bayılan Akkaya, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa sürede gündeme oturan ve Twitter'da "NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketiyle gündem olan Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.

"Saygı duymayı it gibi öğreneceksin"

Mola, Akkaya'nın maruz kaldığı şiddetin ardından Twitter'dan sitem dolu bir paylaşım yaptı. Oyuncu, paylaşımında "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu terbiyesizliği içimden geçenleri siz anlarsınız artık. İğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

mfş

İsterse şort giyermiş cümlesine katılıyor musunuz? Tesettür Allahımızın emridir. Kadınların korumasıdır. Cehennem azabından kurtuluşun reçetesidir.
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mehmet

Bu kadına PR yapıyorlar ama neden anlamadım. Anlarız bir iki yıla kadar.
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