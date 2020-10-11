  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ezber bozan açıklama: Koronavirüsün yayılmasında rol oynamıyor
Dünya

Ezber bozan açıklama: Koronavirüsün yayılmasında rol oynamıyor

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, okulların yeni tip koronavirüsün yayılmasında sanılandan daha az rol oynadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:26:00 -
Ezber bozan açıklama: Koronavirüsün yayılmasında rol oynamıyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi. ABD'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, okulların koronavirüs yayılmasında beklenenden daha az bir rol oynadığını açıkladı.

Qualtrics isimli bir teknoloji şirketi ortaklığıyla yapılan ve 200 bin öğrencinin dahil edildiği çalışma kapsamında, okullarda koronavirüs yayılma durumu incelendi. Elde edilen verilere göre, Eylül ayının son iki haftasında öğrenciler arasındaki bulaşma oranı yüzde 0,13; çalışanlar arasındaki bulaşma oranı ise yüzde 0,24 oldu.

Bu oran, 1.000 kişilik gruplarda incelendiğinde öğrenciler arasındaki bulaşma oranı yüzde 1,3'e; çalışanlar arasındaki bulaşma oranı ise yüzde 2,2'ye denk geldi.

Çalışma sonuçları, The Atlantic isimli dergide yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!
Medya

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!

Şaklabanlıklarıyla ve yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz'un, Hatay'da terör örgütü PKK ile bağlantıl..
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi
Gündem

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurların..
Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ateşkes kararı sonrası Ermenistan ile ilgili paylaşım yaptı.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay