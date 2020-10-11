Ezber bozan açıklama: Koronavirüsün yayılmasında rol oynamıyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi. ABD'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, okulların koronavirüs yayılmasında beklenenden daha az bir rol oynadığını açıkladı.

Qualtrics isimli bir teknoloji şirketi ortaklığıyla yapılan ve 200 bin öğrencinin dahil edildiği çalışma kapsamında, okullarda koronavirüs yayılma durumu incelendi. Elde edilen verilere göre, Eylül ayının son iki haftasında öğrenciler arasındaki bulaşma oranı yüzde 0,13; çalışanlar arasındaki bulaşma oranı ise yüzde 0,24 oldu.

Bu oran, 1.000 kişilik gruplarda incelendiğinde öğrenciler arasındaki bulaşma oranı yüzde 1,3'e; çalışanlar arasındaki bulaşma oranı ise yüzde 2,2'ye denk geldi.

Çalışma sonuçları, The Atlantic isimli dergide yayınlandı.