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Ezan okunurken köpekler neden ulur?

Ezan okunurken köpekler niçin havlar, köpekler ezan okurken niçin ulur? Bir çoğumuzun şahit olduğu ve merak ettiği olaylardan biri de ezan okurken köpeklerin uluması...

09 Mart 2019 Cumartesi 23:51

Bir çok hayvanın duyu organlarının insana nispeten iyi algıladıklarını biliyoruz. Mesela köpekler insana göre çok iyi koku alırlar ve işitirler, merkepler gözleri iri olduğu için karanlıkta bizlere göre daha iyi görürler. Bir hadiste horozların melekleri görünce öttüğü ve eşeklerin de şeytanı gördüğüne anırdığı bildirilmiştir. 

Başka bir hadiste Ezan okurken şeytanların kaçtığı bildirilmiştir. (Buhârî, Ezân 4; Müslim, Salât 19; Nesâi, Ezân 30)

Demek ki, hayvanlar bizim görmediğimiz varlıkları görüyorlar .

Ezan okurken köpeklerin ulumasına gelince bu hadisler çerçevesinde bakmak lazım. Çünkü ne köpeklerin neyi görüp uluduğunu bilmiyoruz. O zaman köpeklerin de ezan okurken şeytanların kaçışını görüp ulumuş olabileceğini düşünebiliriz.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:45
  1. Ezan
  2. hayvanlar
  3. Köpekler neden ulur
  4. Ezan okurken

YORUM YAZ

  • Nadil NöksüzNadil Nöksüz23 dk önce
    ABD`de Hoca Efendinin fino`su vardir, O da malikhaneye her gelene havlar. Iyi koruyucu.
  • RteRte33 dk önce
    Yani sunu haber diye koymusunuz aferin size illa bisey gormesi gerekmez allahi zikrediyo hamdediyo olamazmi allah allah
  • MhpMhp4 sa önce
    İyi de çan çalarken de uluyan köpekler var. Ona bir yorum yapın da bilelim.
  • AqnostikAqnostik5 sa önce
    Ünlü türk düşünürü nihat doğan ne demiş : hay ezanınıza emi !
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Ohaaaa, gerçekten bu kafada misiniz siz yahu? Köpekler sadece çikan sese tepki veriyorlar, o kadar... Kaçan seytanlar :)
  • BurdurluBurdurlu6 sa önce
    okunan megafonun çıkardığı çızırtılı tiz ses hayvanları rahatsız ediyor ondan uluyorlar. yeni nesil düzgün çalışan uğultusuz bir ses sisteminde okunan ezana uluyan köpek hiç görmedim duymadım, keza çıplak sesle ezan okunduğunda da uluyan köpek olmuyor.
  • SelimSelim7 sa önce
    Hay sizin yorumunuza
  • hasanhasan7 sa önce
    tövbe edip müslüman oluyorlar,, bizim mahallede bir köpek var hiç iplemiyor...kesin fetocu pezv.
  • LeventbayLeventbay7 sa önce
    Ne kadar safsata uydurma bır haber bu boyle.,köpekler her yüksek sese cevap verir peki geçen arabalara niye saldırırlar . Onuda araştırın.
  • Zeki GedikoğluZeki Gedikoğlu7 sa önce
    bed hoparlör sesinden olmayasın

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