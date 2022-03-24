Ezan karşıtı TİP'li Sera Kadıgil Meclis'i karıştırdı!

TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki kanun teklifi görüşmelerinde konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, gerginlik çıkartarak Meclis'i birbirine kattı.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Sera Kadıgil vekillere sataştı

Komisyonda seçim mevzuatında değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken ezan karşıtı olarak bilinen eski CHP’li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, söz alarak AK Parti ve MHP'li vekillere sataştı.

Yaptığı açıklamalarla milletvekillerini kışkırtan Kadıgil, kendisine yönelik tepkiler alınca olayı provoke ederek o anları da kayıt altına aldı.

Eleştirilere tahammül edemedi

Kendisini eleştiren AK Partili İsmail Bilen'e karşı ses tonunu yükselten Kadıgil, “Haddini bil. Saygılı olmamı istiyorsan sen önce saygıdeğer bir insan olmayı bileceksin. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun.” dedi.

AK Partili Bilen’in "Seni temiz dille konuşmaya davet ediyorum" sözlerine karşılık veren Kadıgil, daha da ileri giderek “Tıpış tıpış gideceksiniz.” dedi.

"Camiyi basıp imamı mı keseyim?"

Kadıgil, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim? O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık n’olur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!” şeklinde dehşete düşüren ifadeler kullanmıştı.