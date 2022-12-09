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Siyaset Ezan düşmanı Sera Kadıgil TBMM kürsüsünde tarikat ve cemaatlere savaş açtı!
Siyaset

Ezan düşmanı Sera Kadıgil TBMM kürsüsünde tarikat ve cemaatlere savaş açtı!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasını TBMM kürsüsüne taşıyan TİP'li ezan düşmanı Sera Kadıgil, tarikat ve cemaatlere savaş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:30:00 -
Ezan düşmanı Sera Kadıgil TBMM kürsüsünde tarikat ve cemaatlere savaş açtı!

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendiği iftirası üzerinden İslami değerlere topyekün savaş açan hadsizler, tarikat ve cemaatleri de hedefe koydu.

Gümüşel'in çocuklarının ilgili iftirayı yalanlamasına karşın, ortaya attıkları çirkin yalanın peşinden koşan TİP'li ezan düşmanı Sera Kadıgil de TBMM kürsüsünde tarikat ve cemaatlere savaş açtı.

"20 yıldır ‘hem laik hem Müslüman olunmaz’ diyerek laikliğe savaş açan bir erkek tarafından yönetiliyoruz." ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan Sarıgil, "Tarikat ve cemaatler güçlerini bundan alıyor.” dedikten sonra, iktidara gelip, tarikat ve cemaatleri kapatacaklarını vadetti.

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