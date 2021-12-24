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Aktüel Eyyübiye’de öğrencilere yardım
Aktüel

Eyyübiye’de öğrencilere yardım

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan öğrencilere mont, ayakkabı, eldiven ve bere dağıtımına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:55 -
Eyyübiye’de öğrencilere yardım

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan öğrencilere mont, ayakkabı, eldiven ve bere dağıtımına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan öğrencilere mont, ayakkabı, eldiven ve bere dağıtımına devam ediyor. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle sürdüren Eyyübiye Belediyesi, soğuk kış günlerinde dezavantajlı öğrencilere giysi yardımını ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Olgun mahallesinde Olgun ilk okulu ve ana sınıfındaki yüzlerce öğrenciye mont, ayakkabı, eldiven ve bere hediye etti. Düzenlenen dağıtım törenine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un eşi Zekiye Kuş, okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere hediyelerini tek tek takdim etti.

Dağıtılan hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

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