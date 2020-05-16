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Eyyübiye’de berber ve güzellik salonları denetlendi

Eyyübiye’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları zabıta ekiplerince denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:41:06 -
Eyyübiye’de berber ve güzellik salonları denetlendi

Eyyübiye’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları zabıta ekiplerince denetlendi.


Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetim gerçekleştirdi. 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları için yayınlanan genelgede maske ve eldiven zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulup uyulmadığı noktasında denetim yapan ekipler aynı zamanda hijyen denetimi de yaptı. İşletmelere ve çalışanlara İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgiler de veren ekipler, kurallara uyulması hususunda özen gösterilmesini de istedi.


Kurallara uymayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına da cezai işlem yapıldı.

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