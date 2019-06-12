Eyyübiye belediye bu yaz yetenek keşfine çıkıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiuye Belediyesi tarafından başlatılan yaz kursu uygulaması ile ilçede yetenek keşfi başladı.

Eyyübiye Belediyesi yaz tatiline girecek gençler ve çocuklar için yaz kursu uygulaması başlattı. Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan belediye, bu yaz aylarında da çeşitli kurslarla gençleri geleceğe hazırlıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, çocukların geleceğe iyi hazırlanması, kültürel ve sosyal alanda gelişimlerine katkı sunulması ve keşfedilmemiş yeteneklerini keşfedilmesi için yaz kursu uygulaması start aldı.Belediyenin yaz okullarında, yağlı boya kursu, ebru sanatı, gitar kursu, el sanatları kursu, judo, kaligrafi kursu, karate, satranç, halk oyunları, güreş, tekvando, bağlama, kara kalem, bilgisayar, Osmanlıca Kursu, Kuran-ı Kerim, Hüsn-i Hat ve kickboks ile gençler geleceğe hazırlanıyor. 18 farklı dalda uzman eğitmenler tarafından gençler, 5 gençlik merkezi ve 17 AK Ev Spor Salonunda eğitilecek.

Belediye yaz kursu etkinliğinden faydalanacak gençlerin başvurularını Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri ile AK Evler Spor Salonlarından yapabilecekleri belirtildi.