Eyyam-ı Bahur sıcakları yurdu terk ediyor! Bakın sıcaklıklar kaç derece düşecek!

El Nino sıcaklarının ardından tüm Türkiye'yi Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisi altına aldı. Yapılan yüksek sıcaklık uyarılarının ardından Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sevindiren haber geldi. Şen'in açıklamasına göre Eyyam-ı Bahur sıcakları yurdu terk edecek. İşte detaylar...

Günlerdir yapılan yüksek sıcaklık uyarıları vatandaşları tedirgin etmeye yeterken 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.

ORHAN ŞEN'DEN SEVİNDİREN HABER!

Eyyam-I Bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

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SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.''

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.