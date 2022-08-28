Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Bir döneme damga vuran. sonunda da RTÜK tarafından engellenince yayından kaldırılan evlendirme programlarının şovmeni eski gelin adayı Hanife Gürdal, bir yandan dolandırıldığını bir yandan da yeni dönemde ekranlara dönerek dolandırılma hikayesini anlatacağını açıkladı. Dini emirleri bile "Aç-kapa" sululuğu ile magazinleştirenlerin oyuncağı konumundaki Hanife Gürdal, TV programına çıkmaya karar verince gözler Müge Anlı ya da Esra Erol programlarına çevrildi.

Evlilik programıyla ünlenen ve sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, önce başını açtı, sonra da paylaşımlarıyla dikkat çekmeye çalıştı. Evlenip Trabzon'a yerleşen eski dönemin evlilik programlarının gelin adayı Hanife, bu arada dolandırıldığını da açıkladı.

Hanife Gürdal dikkat çekmek için yaptığı her halinden belli dolandırılma iddiasının hemen ardından da, yeni sezonda gündüz kuşağı programlarından birine katılıp nasıl dolandırılıdığını açıklayacak.

Hanife paylaşımında "Bir TV programına katılacağım. Bizi ailecek dolandıran dolandırıcı ailesinden bahsetmeye onları tüm Türkiye'ye rezil etmeye gidiyorum. Bizden haksız kazanç olarak elde ettiğiniz paralarla 35 bin liralık telefonlar alıp üstü açık son model arabalar kiralayıp gezemeyeceksiniz ve artık kimseyi dolandıramayacaksınız" dedi.

Gelin adayının yeni sezona pazartesi başlayacak olan Müge Anlı'ya mı yoksa Esra Erol'a mı çıkacağı merak konusu oldu.



