Eyvah eyvah! Yumurtayla ilgili şok edici gerçek ortaya çıktı

İçeriğinde birçok mineral ve vitamin olan yumurta, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi bir besin olarak tüketiliyor. Ancak yumurta, tüketilirken içerisinde sodyum olan gıdalarla tüketilmesi halinde bazı durumlarda faydasının aksine vücuda zarar da verebiliyor.

Bilhassa bir restorana gittiğinizde sipariş ettiğiniz yumurta çoğu zaman sizin için sağlıklı olacağına bilhassa zararlı bir şekilde servis edilir. Yumurtanın yanında buna pastırma ve sosis gibi tuzlu etler ve patates kızartması gibi tuzlu yiyecekler de dahildir. Yumurta başlı başına diyetinize ekleyebileceğiniz sağlıklı bir besindir. Bununla birlikte yanında yedikleriniz doymuş yağ, sodyum ve diğer zararlı gıdalar açısından ciddi derecede yüksek olabilir.

Pastırma ve sosis gibi kahvaltıda tüketilen et çeşitlerini yemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza sebep olabilir. Örnek olarak 2020-2025 yılları arasında Amerikalılar için hazırlanan beslenme rehberine göre alınması gereken günlük sodyum değeri 2.300 miligramdır. Fakat sadece bir dilim pastırma bile başlı başına 115 miligram sodyum içererek ve günlük almanız gereken değerinizin yüzde5'ine eşittir. İlk olarak bu rakam küçük görünse de, restoranlar tabakta iki ila üç (belki daha fazla) dilim pastırma servis etmektedir. Bu, bir öğünde çok fazla sodyum almanız anlamı taşıyor demektir. Bir sosis tabağı ise yaklaşık 790 miligram sodyuma içerir ve bu da günlük değerinizin yüzde34'ü kadardır.

Tükettiğiniz yağ miktarı da göz önüne alındığında, doymuş yağdan alacağınız kalorileriler günlük alımınızın yüzde10'una veya 2.000 kalorilik bir diyet için 20 gram eşdeğeri ile sınırlandırmanız tavsiye edilir. Bir dilim pastırma, günlük almanız gereken değerin yarısından fazlası olan yaklaşık olarak 12.6 gram doymuş yağ içerir.

Yumurtanın faydalarından yararlanmak için

İşin esası tabağınıza ne koyduğunuza dikkat etmektir. Böylece yumurtaların sağladığı tüm faydalardan mümkün olduğunca yararlanabilirsiniz. Eğer tabağınıza zararlı olduğunu bildiğiniz yiyecekleri eklerseniz yumurtanın faydalarını da etkisiz hale getirmiş olursunuz.

Avokado, tam tahıllı ekmek ve sebzeler

Fakat bu yumurtaları tek başına yemeniz gerektiği anlamı taşımıyor. Daha doyurucu bir tabak hazırlamak için sağlıklı besin değerlerine sahip çeşitli yiyecekleri de öğününüze eklemenizde hiçbir zarar yoktur. Sabahları yumurta tüketirken yanında avokado, tam tahıllı ekmek ve sebzeler gibi sizin için sağlıklı yiyecekler ile birlikte tükettiğinizden emin olabilirsiniz.