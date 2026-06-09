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Yerel Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yerel

Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
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Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Eyüpsultan'da yol temizliği çalışması yapan ekibe öncülük eden kamyonete yolcu minibüsü çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

stanbul'un Eyüpsultan ilçesinde saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda kaza meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikameti yönündeki sol şeritte yol temizliği çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı bakım ekibine öncülük yapan ve üzerinde uyarı, ikaz tabelası bulunan kamyonete seyir halindeki yolcu minibüsü çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önündeki yol süpürme aracına çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kapanan yoldaki trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.

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