Eyüpsultan'da trafikte kavgaya ceza yağdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle biri taksici iki sürücü arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bir kişinin yere düşürüldüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişiye toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, taksiciyle seyir halindeki başka bir araç arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar çıkan kavgada zaman zaman yumrukların konuştuğu, bir kişinin ise yere düşürüldüğü görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri sosyal medyaya yansıyan görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.İ. B.S. olduğu ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T.’nin de kavgaya karıştığı tespit edildi. Araç sürücüleri ve yolculara, ’trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’, ’trafikte duraklama’, ’yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak’tan toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesilirken, araçların 60 gün süre ile trafikten men edildiği sürücülerin ehliyetlerinin ise 60 gün süre ile geri alındığı öğrenildi. Sürücüler H.İ. B.S. ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

