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Yaşam Eyüpsultan'da korkutan kaza
Yaşam

Eyüpsultan'da korkutan kaza

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:51:00 -
Eyüpsultan'da korkutan kaza

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki bir beton mikseri devrildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan’da seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Ali Çam yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi’nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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