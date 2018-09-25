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Eyüpsultan'da korkutan anlar! Yol yarıldı içine düştü

İstanbul'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil oluşan 2 metrelik çukura düştü.

25 Eylül 2018 Salı 09:14
Eyüpsultan'da korkutan anlar! Yol yarıldı içine düştü

Olay sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi ile Muhtar Celil Kulaksız Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatarak yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki bir otomobil ise oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise durumu görerek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:14
  1. istanbul

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