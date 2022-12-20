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Yerel Eyüpsultan'da iki araç arasında silahlı çatışma!
Yerel

Eyüpsultan'da iki araç arasında silahlı çatışma!

Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 1 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 08:48:00 -
Eyüpsultan'da iki araç arasında silahlı çatışma!

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TN 702 plakalı otomobildeki şüphelilerin, 34 SE 4981 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunması sonucunda 34 SE 4981 plakalı otomobildeki şüpheliler de saldırıya karşılık verdi. Duyulan silah seslerinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarda, çıkan çatışma sonucunda 34 SE 4981 plakalı otomobil sürücüsü M.K.’nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme Ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı
Silahlı çatışma sonucu olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Ekipleri iki otomobilde de çok sayıda mermi izi ve kovan buldu.
Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

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