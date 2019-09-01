Eyüpsultan’da ihtiyaç sahiplerine “Sosyal Market”

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için “Sosyal Market Projesi” hayata geçiriliyor.

Karadolap Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde hizmet verecek olan Sosyal Market Projesi, yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlayacak. İhtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal Market’ten istediklerini alabilecekler. Proje ile Eyüpsultan’da yardıma muhtaç kimsenin kalmaması hedefleniyor. 200 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Sosyal Market’in içinde şarküteri ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda, süt ürünleri olacak. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda marketin içinde farklı ürünler de yer alacak.

Proje ile amacın Eyüpsultan’da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak insan onuruna yakışır şekilde sosyal yardım hizmetlerini sunmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutmaya yönelik bir hizmet modeliyle ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamak olduğu açıklandı.

Yardımlaşma faaliyetine yardımseverler de bağışlarıyla katkı sağlayabilecekler. Sosyal Market’ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bireysel başvuru yaparak bu imkandan yararlanabilecekler.