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Aktüel

Eyüpsultan’da ihtiyaç sahiplerine Ramazan’da gıda yardımı

Eyüpsultan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında gıda yardımları sürüyor.

2020-04-24 16:00:31 -
Eyüpsultan’da ihtiyaç sahiplerine Ramazan’da gıda yardımı

Eyüpsultan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında gıda yardımları sürüyor. Bu kapsamda ekipler hazırladıkları yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırdı.


Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara yönelik yaklaşık 40 gündür sürdürdüğü gıda yardımlarına devam ediyor. Ramazan Ayı’nın ilk gününde de ekipler, ihtiyaç sahibi kişilere hazırladıkları gıda kolilerini teslim etti. Ekipler yatalak bir vatandaşa da yardım kolisini ulaştırdı. İlçe genelindeki vatandaşlara gıda yardımında bulunan ekipler, ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.



“7-24 saat bir telefon kadar yakınız”


İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Ayı’nda gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü’nde görevli personellerden Birol Atatay, “İhtiyaç sahiplerine hazırlamış olduğumuz böyle bir erzağımız var. Arkadaşlarımızla beraber dağıtıyoruz. Bu destekten vatandaşlarımız memnun, ihtiyaç sahiplerine her zaman 7-24 saat bir telefon kadar yakınız” dedi.


Ramazan ayında yapılan yardımdan memnuniyet duyduğunu ifade eden Sezen Eren, “Bir hafta oldu, başvuru yaptım erzağım zamanında geldi. Deniz Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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