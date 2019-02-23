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Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan kalan bir işçi hayatını kaybetti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:43
Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattı çalışması yaparken toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İşçilerden Fatih D.(30) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Fatih D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberi alır almaz olay yerine gelen Fatih D.'nin yakınlarının, sinir krizleri geçirdiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme çalışması yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Fatih D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:20
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