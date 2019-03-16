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Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki binada çökme oldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle, binanın arka kısmında çökmeler meydana geldi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:39
Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki binada çökme oldu

Eyüpsultan'da, 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın arkasında bulunan metruk bir binada çökme meydana geldi.

Yangın, 22.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Koca Mustafapaşa Bostanı Sokağı'nda bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatının alevli suretle yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 



Yangın nedeniyle 2 katlı binanın arka tarafında bulunan metruk binada çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri çökme nedeniyle kalkan tozlardan dumanların yükseldiği yeri bulmakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. 

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:39
  1. İstanbul
  2. Eyüpsultan ilçesi
  3. Yangın
  4. bina çökmesi

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