Eyüpsultan'da 19-18’lik oylama tartışması: Geçersiz sayılan oy seçimi dördüncü tura taşıdı
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Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin üçüncü turunda AK Parti’nin adayı Muhammet Çakır’a verilen 19 oydan birinin geçersiz sayılmasıyla sonuç 18-18 olarak açıklandı. 37 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, geçersiz oy kararı alınmasaydı Çakır’ın üçüncü turda seçilmesi mümkün olacaktı.
Bayrampaşa ve Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlerin ardından bir kritik oy iptali de Eyüpsultan'daki seçimde yaşandı.
Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçiminde üçüncü tur oylaması dikkat çeken bir kararla sonuçlandı.
37 meclis üyesinin katıldığı oylamada, AK Parti’nin adayı Muhammet Çakır’a 19, CHP’nin adayına ise 18 oy verildiği belirtildi. Ancak oturumu yöneten CHP’li Meclis 2. Başkan Vekili Kıymet Kaya Koçak, Çakır’a verilen oylardan birini geçersiz saydı. Bu kararla birlikte üçüncü tur oylamasının sonucu 18-18 eşitlik olarak açıklandı ve seçim dördüncü tura taşındı.
Adana Yüreğir kararı yeniden gündemde
Yaşanan gelişme, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin hukuki değerlendirmeleri de gündeme getirdi.
Belediye başkan vekilliği seçimlerinde üçüncü turda, üye tam sayısının dörtte üçü veya üçte ikisi yerine salt çoğunluk aranıyor. 37 üyeli Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde salt çoğunluk 19 oya karşılık geliyor.
Bu nedenle Muhammet Çakır’a verilen 19 oyun tamamının geçerli kabul edilmesi durumunda, AK Parti adayı üçüncü turda seçilmiş olacaktı.
Ancak bir oyun geçersiz sayılmasıyla Çakır’ın oy sayısı 18’e düşürüldü. Böylece üçüncü turda seçim sonuçlanmadı.
Geçersiz sayılan oyun hangi gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu kararın hukuki dayanağı, seçim sürecinin en önemli başlıklarından biri haline geldi.