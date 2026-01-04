Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi hüsranla bitti: Karşılıklı vedalaşıldı

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. Kulüp yönetimi, verdiği emekler için genç teknik adama teşekkür ederek kariyerinin geri kalanı için başarı dileklerini iletti.

Ligin 8. haftasında Selçuk Şahin’den boşalan koltuğu devralan Orhan Ak’ın Eyüpspor macerası, beklenen sıçramayı getiremedi. İstanbul temsilcisinin başında Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil toplam 11 maça çıkan Ak; bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak istikrarsız bir tablo çizdi.

Eyüpspor devre arasına küme düşme hattında girdi

Süper Lig’in ilk yarısını topladığı 13 puanla 17. sırada, yani küme düşme hattının içinde tamamlayan Eyüpspor’da yönetim, ikinci yarı öncesi yeni bir kan değişikliğine gitme kararı aldı. Şimdi gözler, İstanbul ekibinin bu kritik süreçte takımı emanet edeceği yeni isme çevrildi.