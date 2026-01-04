  • İSTANBUL
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi hüsranla bitti: Karşılıklı vedalaşıldı

Trendyol Süper Lig’de kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor, kötü gidişatın faturasını teknik direktör Orhan Ak’a kesti. Sezon ortasında büyük umutlarla göreve getirilen 46 yaşındaki teknik adamla, ligin ilk yarısının ardından yollar resmen ayrıldı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. Kulüp yönetimi, verdiği emekler için genç teknik adama teşekkür ederek kariyerinin geri kalanı için başarı dileklerini iletti.

 

Ligin 8. haftasında Selçuk Şahin’den boşalan koltuğu devralan Orhan Ak’ın Eyüpspor macerası, beklenen sıçramayı getiremedi. İstanbul temsilcisinin başında Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil toplam 11 maça çıkan Ak; bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak istikrarsız bir tablo çizdi.

Eyüpspor devre arasına küme düşme hattında girdi

Süper Lig’in ilk yarısını topladığı 13 puanla 17. sırada, yani küme düşme hattının içinde tamamlayan Eyüpspor’da yönetim, ikinci yarı öncesi yeni bir kan değişikliğine gitme kararı aldı. Şimdi gözler, İstanbul ekibinin bu kritik süreçte takımı emanet edeceği yeni isme çevrildi.

