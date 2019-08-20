Eyüphan Kaya kayyım atamalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: AK Parti Güneydoğu’da boşluk bırakmamalı!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Dün sabah, şehit yakınlarını işten çıkarmak suretiyle PKK’lıları belediyede kadrolaştırmaları, belediye bütçesini HDP’li olmamaları sebebiyle ilçe belediyelere vermek yerine çevre HDP’li illere aktarmaları sebepleriyle Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Eğitimci Yazar Eyüphan Kaya, Ak Parti’nin Güneydoğu’da oluşturduğu boşluğun HDP eliyle doldurulduğuna dikket çekerek, “Nasıl ki CHP’nin yetersiz muhalefeti Ak Parti’nin işine yarıyorsa, Ak Parti’nin Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’daki zayıflığı da HDP’nin işini kolaylaştırıyor. HDP’nin Kürtlere verdiği kayda değer bir hizmet yok.” dedi.

“İyilikte de, kötülükte de mesuliyet, tercih edenindir!”

“İster iyi yolda ister kötü yolda olsun gerektiği tarzda çalışana yüce Allah yolunu açıyor, tabi iyilikte de kötülükte de mesuliyet tercih edendedir.” diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “15 yıldır Güneydoğu üzerinde Kürtleri laikleştirme/sekülerleştirmek için dünyanın desteklediği akıl almaz bir operasyon uygulanıyor. HDP’nin Kürtlere verdiği kayda değer bir hizmet olmadığı gibi, yetişen yeni nesil dini duyguları zayıf ve ırkçılık kokan slogan ve yalan hikayelerle, altı boş bir siyasetle HDP taraftar toplayabiliyor. Ne yazık ki PKK’nın silahlı varlığı azalsa da milislerinin sesi hâlâ güçlü çıkıyor. Bir kahvede ya da bir köy meydanında devlete söylenen bir kem söz, aynı zamanda vatandaşa verilen bir gözdağı niteliğindedir.”

“Güneydoğu’da Ak Parti’nin büyük eksiği var!”

Ak Parti teşkilatının Güneydoğu’daki çalışmalarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Kaya, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Nasıl ki CHP’nin yetersiz muhalefeti Ak Parti’nin işine yarıyorsa, Ak Parti’nin Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’daki zayıflığı da HDP’nin işini kolaylaştırıyor. Bu çok önemli bir husus. Cumhurbaşkanımız’ın 100 bin Diyarbakır gencine birer mektup göndermesini birkaç yoldan istedim, hatta taslak bir metin dahi hazırlamıştım ama sonuçlanmadı. Azınlık tarafı olup da Ak Parti teşkilatının Güneydoğu’daki noksan halini savunmak Diyarbakır’da çok zor. Çoğunluğun tarafı olup üç beş sloganla kendini aldatmak daha kolay ve insanımız maalesef kolay olanını tercih ediyor. Ortaya çıkan manzara da bu. Bir defa Ak Parti vekil adaylarında yanlış tercih yapıyor. Vekiller, eski vekiller/ bakanlar il ve ilçe teşkilatlarının oluşumunda etkili olup ‘hesabi’ tercihlerde bulunuyorlar. İl Başkanları, İlçe Başkanları atama ile geliyor. Tabana karşı halka karşı kendini sorumlu tutan yok. Ben iki yıl Diyarbakır İl başkan danışmanlığı yaptım, on maddelik bir çalışmamız vardı, iki yılda iki madde de patinaj yaptık. Kısacası Ak Parti teşkilatları Güneydoğu’da halktan kopuk bir siyaset yapıyor demek doğru olur.”

“HDP belediyeleri hizmet endeksli çalışmıyorlar!”

“HDP belediyeleri, belediyenin hizmete endeksli çalışmasını dert edinmiyorlar. Politik olarak gündemi meşgul etmek, algı oluşturup konuşulmak, gündemi boş bırakmamak için uğraşıyorlar.” diyen Eğitimci Yazar, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Mesela Diyarbakır için yapılan camileri görmezlikten gelen imar planı değişikliği, Diyarbakır’ın fatihi ve bu fethin şehidi İyaz Bin Ğanem’in isminin bir caddeden kaldırılması, belediye personeli ile ilgili işe son verme ve yerine sakıncalı isimleri işe alma, personel kimliğinden Türk Bayrağı’nın çıkarılması gibi çalışmalar, hizmet endeksli olmayan gereksiz şeylerdir. Kürtçe’de bir laf var; ‘Güro vere min buxe’(ey kurt gel beni ye). Bu belediye icraatları sözün manasındaki gibi birer tahrik işlemidir. Çünkü bu anormal uygulamaların ucu nereye varacağını bilinemez. Beşikten mezara kadar vatandaşa hizmet etmekle yükümlü bir kurum olan belediyenin böyle ayak işleriyle uğraşması doğru mu? Atamaların da hizmet açısından bu şehirler için daha faydalı olacağına inanıyorum. Fakat bu pansuman tedbirdir, Ak Parti’nin Güneydoğu’da teşkilatlar açısından oluşan boşluğu doldurması gerekmektedir.”