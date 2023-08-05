Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eyüp Sultan Camii’ne naziler tarafından tehdit mektubu gönderildi.
İslam düşmanlığının giderek körüklendiği Avrupa'dan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'da camiye gönderilen tehdit mektubu ağızları açık bıraktı.
Aşağı Saksonya, Bramsche'de yer alan Eyüp Sultan Camii'ne gönderilen mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O günler yakın" ifadesi kullanıldı. Ayrıca mektuptaki nazi simgeleri dikkatlerden kaçmadı.
Bölgedeki farklı camilere de benzer tehditlerin geldiği öğrenilirken, yetkililer bu tarz saldırılara karşı Alman hükümetinin daha hassas önlemler almasını istedi.