Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı seçildi Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki EUBC Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa getirilen Gözgeç, 2019-2023 yıllarında bu görevi sürdürecek.

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