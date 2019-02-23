Eyüp Gözgeç EUBC Asbaşkanı seçildi
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.23 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki EUBC Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa getirilen Gözgeç, 2019-2023 yıllarında bu görevi sürdürecek.
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