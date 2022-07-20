EYT’nin mimarı da simsarı da CHP

Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, emeklilerin bayram ikramiyeleri, Marmaray ve son olarak KYK geri ödemelerinde farkların kaldırılmasını sahiplenen CHP zihniyeti, şimdi de “EYT loading” diyerek emeklilik haklarını gasp ettikleri milyonlarca çalışana şirinlik yaprak kirli bir siyaset anlayışı uyguluyor. SSK Genel Müdürü olduğu dönemde “Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödemem mümkün değil” açıklamasında bulunarak emeklilik için 60 yaş dayatmasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile hâlihazırda CHP’de siyasi faaliyetlerini sürdüren dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, EYT sorunun başaktörleri arasında yer alıyor.

İşleri güçleri emeğe çökmek

İktidarın projelerine çökmeyi alışkanlık haline getiren CHP’nin aymazlığını Akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Bunlar hizmet diye bir şeyi asla düşünmemişlerdir. İktidar oldukları dönemlerde bile en küçük, kırıntı misali hizmetleri yoktur. Şimdi de ne yapıyorlar? Senelerdir AK Parti’nin gerek yerel, gerekse ülke genelinde yaptığı hizmetlere, kanuni düzenlemelere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bu hizmetleri kimin yaptığını çok iyi biliyor. Halkımız bunlara 1 yıl sonra inşallah bir sandık dersi daha verecektir. CHP’lilerin aklına hayaline gelmeyecek hizmetleri veriyoruz.”

Ekrem'le zirve yaptı

TÜRKAD Başkan Yardımcısı Ertuğrul Akar da, şunları söyledi: “İktidarın hizmetlerine çökmek CHP’nin yeni dönemdeki projesi gibi duruyor. Bunu başlatan Ekrem İmamoğlu oldu. AK Parti’nin sonuna kadar getirdiği, hatta çoğunu bitirdiği tüm projeleri için ‘ben yaptım’ diye ortaya çıkıp açılışlar yaptı. Daha sonra bu politikanın tuttuğunu ve CHP Genel Merkezi’nin de buna yöneldiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu sosyal medyayı kullanarak, kitlesini etkilemeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın son bir yıldır ‘çalışmalarımız sürüyor’ dediği, EYT olsun, öğrencilerin borçlarının silinmesi olsun tüm projeleri sahipleniyor. Bu proje çalmaktır. Hükümetin çalışmaları çoktan başlamıştı. EYT sorunu ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun geçmişte yaptığı açıklamaları herkes biliyor.”

AK Parti anlatılmıyor

İktidarın hayata geçirdiği hizmetleri anlatmakta geç kaldığını da vurgulayan Akar, şöyle devam etti: “AK Parti’nin gündemi yönlendirme ve sürükleme kabiliyetinin ciddi bir oranda azaldığını görüyoruz. CHP’nin de bu boşluktan yararlandığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu sosyal medyada bu politikayı sürdürmeye devam edecektir. AK Parti’nin sosyal ve görsel medyada daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Çünkü vatandaşlarımız o problemleri Cumhurbaşkanımızın çözüm için çalışmalar yapıldığını biliyor. Tek problem AK Parti’nin anlatmakta geç kalmasıdır.”