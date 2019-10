EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta realist olacağız”

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. EYT haberi: 9 Ekim Çarşamba EYT’de son durum ne? Sorularını milyonlarca emekli olmayın bekleyen EYT mağduru vatandaşlar merak ediyor. Hazine ve Maliye Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk’un “popülist davranamayız” açıklaması EYT’lileri kızdırdı. EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak,” Biz de sandıkta ‘realist olacağız’ ve gereğini yine yeniden yapacağız” dedi.

AK Parti’nin hafta sonunu gerçekleştirdiği Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

"Mücadelemiz son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından bir rapor hazırlandığına dikkat çekenEYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak, bu kapsamda 5 Eylül’de Bilgin’le Çankaya Köşkü’nde yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. Bakanların söylemlerine riayet etmediklerini, Cumhurbaşkanı’na sunulacak raporu beklediklerini dile getiren Özüpak, “Bakan Selçuk ile Bakan Albayrak’ın başından beri bizi yük olarak gördüğünü biliyoruz. Bu rapor sonrasında ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bize bir açıklama yapacak. Mücadelemiz sonuna kadar, son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek” diye konuştu.

"Emeklilik hayalimiz vardı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yanıt, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan geldi. Özüpak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Gün geçmiyor ki EYT ile ilgili bir haber çıkmasın. Her yerde, her ortamda, her siyasetçinin ağzındayız. Biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye ekstra yük getiren olduk, türemiş olduk, köpük olduk, boş işler olduk onların söylemleriyle. Ama biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Anayasal hakkımız vardı, emeklilik hayalimiz vardı, bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına haklılığımız doğrultusunda bu mücadelemizi buralara taşıdık.”