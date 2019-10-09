0553 313 94 23

EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta realist olacağız”

EYT'de bugün yeni gelişme var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. EYT haberi: 9 Ekim Çarşamba EYT’de son durum ne? Sorularını milyonlarca emekli olmayın bekleyen EYT mağduru vatandaşlar merak ediyor. Hazine ve Maliye Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk’un “popülist davranamayız” açıklaması EYT’lileri kızdırdı. EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak,” Biz de sandıkta ‘realist olacağız’ ve gereğini yine yeniden yapacağız” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:14
EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta realist olacağız”

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. EYT haberi: 9 Ekim Çarşamba EYT’de son durum ne? Sorularını milyonlarca emekli olmayın bekleyen EYT mağduru vatandaşlar merak ediyor. Hazine ve Maliye Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk’un “popülist davranamayız” açıklaması EYT’lileri kızdırdı. EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak,” Biz de sandıkta ‘realist olacağız’ ve gereğini yine yeniden yapacağız” dedi.

AK Parti’nin hafta sonunu gerçekleştirdiği Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

"Mücadelemiz son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından bir rapor hazırlandığına dikkat çekenEYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak, bu kapsamda 5 Eylül’de Bilgin’le Çankaya Köşkü’nde yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. Bakanların söylemlerine riayet etmediklerini, Cumhurbaşkanı’na sunulacak raporu beklediklerini dile getiren Özüpak, “Bakan Selçuk ile Bakan Albayrak’ın başından beri bizi yük olarak gördüğünü biliyoruz. Bu rapor sonrasında ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bize bir açıklama yapacak. Mücadelemiz sonuna kadar, son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek” diye konuştu.

"Emeklilik hayalimiz vardı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yanıt, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan geldi. Özüpak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Gün geçmiyor ki EYT ile ilgili bir haber çıkmasın. Her yerde, her ortamda, her siyasetçinin ağzındayız. Biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye ekstra yük getiren olduk, türemiş olduk, köpük olduk, boş işler olduk onların söylemleriyle. Ama biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Anayasal hakkımız vardı, emeklilik hayalimiz vardı, bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına haklılığımız doğrultusunda bu mücadelemizi buralara taşıdık.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:14
  1. EYT’liler seçime oynuyor
  2. eyt son dakika
  3. EYT son dakika haberleri
  4. eyt son durum bugün
  5. eytde bugün yeni gelişme var mı
  6. EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak
  7. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak kimdir?
  8. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gönül Boran Özüpak
  9. Gönül Boran Özüpak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    1. BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    2. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki..
    3. EYT’liler sağlıktan yararlanacak mı?..
    4. Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu..
    5. Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır..
    6. Avustralya’daki orman yangınlarında 30..
    7. ABD'den aykırı bir ses yükseldi!..
    8. Çapraz sorguya alındı! Osman Kavala'ya..
    9. BES iptali nasıl yapılır? Garanti,..
    10. Kara yollarında son durum
    11. WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt..
    12. Fransız dergisi duyurdu! Sıcak bölgede..
    13. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    14. Ekvador’da yargı ve yasama kurumları..
    15. Erdoğan'dan Trump'a: Yolumdan çekil!
    16. EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta..
    17. Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna..
    18. 'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin..
    19. Silahlı suç örgütüne yönelik..
    20. Irak hükümetinden göstericilerin..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor