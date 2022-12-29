EYT’liler karar sonrası sokakta halay çektiler Erdoğan’dan Allah razı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması Gebze’de emeklilik bekleyen vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Vatandaşlar oyun havası eşliğinde kararı kutladı.

Dört yıldır emekliliğini beklediğini söyleyen bir vatandaş “Eğer EYT çıkmasaydı 5 yıl daha bekleyecektim. Ülkemizin ekonomik sıkıntılarından dolayı tabii ki vatandaş olarak anlayışlı olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız elini taşının altına koydu, bizde vatandaş olarak görevimizi yaptık kimseye hakaret etmedik. Bir EYT’li olarak hakkımızı verdi, her şey için teşekkürler” dedi.

EYT kararından sonra çalışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna ise vatandaş “Dilekçemi verdikten sonra 5-6 ay dinlenirim, ondan sonra safımı belirlerim” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam milyonlarca vatandaşın beklediği EYT’lilere ilişkin kararı açıkladı. Konu ile ilgili Beştepe’de açıklama yapan Erdoğan, “2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşıyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır. Mali çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş hazırlıyoruz" dedi.