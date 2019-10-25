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EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa ne olacak? 25 Ekim EYT'de son durum nedir?

EYT son dakika haberleri. EYT çıkarsa ne olacak? Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999’dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler.Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, yasa nedeniyle kendisinin 9 yıl kaybettiğini, 10-15 yıllık hak kaybı olanlar bulunduğunu söyledi. Şahin, yeni tarihte yasaya takılanların kaybının daha fazla olduğunu ifade etti. EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili flaş açıklama geldi. 25 Ekim EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT kimleri kapsar?

25 Ekim 2019 Cuma 08:51
EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa ne olacak? 25 Ekim EYT'de son durum nedir?

EYT son dakika haberleri. EYT çıkarsa ne olacak? Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999’dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler.Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, yasa nedeniyle kendisinin 9 yıl kaybettiğini, 10-15 yıllık hak kaybı olanlar bulunduğunu söyledi. Şahin, yeni tarihte yasaya takılanların kaybının daha fazla olduğunu ifade etti. EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili flaş açıklama geldi. 25 Ekim EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT kimleri kapsar?

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar hergün durumları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki EYT’ler de son durum ne? Emekli olmak için yaş şartının kalkmasını bekleyen binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamasını öğrenmek için harekete geçti. 

EYT sorunu, 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. Emeklilikte yaşa takılanların talebi, 1999’da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi. Yani 1999’dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmeleri. 1999’dan sonrası için ise herhangi bir talep yok.

EYT gündemde yok

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

"EYT'NİN Türkiye'de gündemden düşmeyeceğini biliyorum" 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu ile ilgili önemli açıklamar yaptı. Erdursun, "Kısa sürede emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yetkili, çalışma yapan kişilerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama ben emeklilikte yaşa takılanlar konusu kesinlikle hükümetin gündeminde olmasa dahil Türkiye'de gündemden düşmeyeceğini biliyorum" dedi

 

EYT son dakika haberi emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli

EYT konusunda MHP’den son dakika yeşil ışık

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:51
  1. EYT’de son gelişme nedir?
  2. EYT çıkarsa ne olacak
  3. 25 Ekim EYT'de son durum nedir

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  • cccccc18 sa önce
    Mansur çıkartacak

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