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EYT’de son durum nedir, son dakika haberleri 24 Ekim bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar gün geçmiyor ki gündem olmasın. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın eseri olan emeklilik sistemi değişkiliğinin yapıldı 4447 sayılı kanun ile sayıları milyonları bulan EYT mağduru oluşmasına neden oldu. Okuyan’ın mucidi olduğu sisteme göre, çalışan prim gün sayısını doldursa bile emekli olamıyor. Zira emeklilik için yaşı beklemek zorunda. Hakları ellerinden alınan EYT’ler şimdilerde Meclis’ten emeklilik yaşa takılanların önündeki yaş engelininin kaldırılmasını bekliyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:32
EYT’de son durum nedir, son dakika haberleri 24 Ekim bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar gün geçmiyor ki gündem olmasın. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın eseri olan emeklilik sistemi değişkiliğinin yapıldı 4447 sayılı kanun ile sayıları milyonları bulan EYT mağduru oluşmasına neden oldu. Okuyan’ın mucidi olduğu sisteme göre, çalışan prim gün sayısını doldursa bile emekli olamıyor. Zira emeklilik için yaşı beklemek zorunda. Hakları ellerinden alınan EYT’ler şimdilerde Meclis’ten emeklilik yaşa takılanların önündeki yaş engelininin kaldırılmasını bekliyor.

Şimdilerde CHP’den siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın akıl hocalığının yaptığı emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun milyonlarca EYT’linin kabusu oldu. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu. 8 Eylül 1999 yılına kadar emeklilik yaşı kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı ile emeklilik hak ediliyordu. Ancak 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilikte yaş şartı getirildi. Yeni emeklilik sistemine göre, emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi hayata geçmiş oldu. İşte o günden bu yana primi doldurduğu halde Yaşar Okuyan’ın emeklilik sistemine takılan EYT’liler emeklilikte yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor. 

EYT’lileri bir nebze olsun umutlandı

EYT’liler her ortamda yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerin sorunlarına çözüm bulunması için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’a görev vermesi emeklilik bekleyen EYT’lileri bir nebze olsun umutlandırdı. Primi doldurdukları halde emekli olmak için yaş bariyerine takılan EYT’liler sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyor. EYT konusunda hükümet kanadından hem olumlu hem de olumsuz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti’nin Kızılcahamam toplantısında EYT’nin gündemlerinde olmadığını söylediği iddia edilmişti. Bakan Albayrak’ın EYT çıkışı, milyonlarca EYT’liyi üzmüştü. EYT Derneği Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan harici yapılan açıklamaları dikkate almadıklarını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:32
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