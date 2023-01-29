EYT'de son dakika: Müjde düzenleme yarın Meclis'e geliyor! Eyt şartları, EYT hesaplama, EYT banka promosyonu

Emeklilikte yaşa takılanlar yılladır verdiği mücadelenin ardından haklarına kavuşuyorlar. Yasa yarın Meclis'e geliyor. Milyonlar heyecanlı şekilde beklerken birtakım sorulara da cevap aranıyor. Sıkça "EYT'de şartlar neler, ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna cevap aranıyor.

AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.

Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

EYT düzenlemesi şartları

8 Eylül 199 öncesinde işe girişi olan vatandaşlardan, kadınlar için 5000 prim günü, 20 yıl sigortalılık süresi isteniyor. Erkekler için 5000 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi istenmektedir. Prim, sigortalılık süresi şartlarını karşılayan vatandaşlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

EYT HESAPLAMA TABLOSU

EYT hesaplama: EYT yasa tasarısı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor. Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak.

Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5.000 gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında ise çalışanlar için ise kadınlarda 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 şartının tamamlanması gerekecek.

EYT'lilere çifte gelir müjdesi!

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

EYT maaşı: Emeklilik başvurusu olduğu dönem dikkate alınarak hesaplama yapılacak. EYT'lilere en düşük maaş olan 5.500 TL'nin altında aylık verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.