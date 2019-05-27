EYT ve 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? EYT ve 3600 son durum

İstanbul’da 10,5 milyon seçmen 23 Haziran’da sandık başına gidecek. İstanbul seçimlerine yönelik parti ve adaylar İstanbul’un mahalle ve sokaklarını karış karış gezmeye başladı. Ramazan’ın etkisiyle adaylar ve parti teşkilatları iftar ve sahurlarda vatandaşlarla yüz yüze temas kuruyor. 23 Haziran seçimleri başta Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hem de öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişemlelerinin yasasına olanak sağladı. 3600 ek göstergede sona yaklaşılırken, 31 Mart seçimlerinde geçersiz oyların büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve oy pusulaların üzerine "EYT'siz oy yok" ifadesi önümüzdeki günlerde EYT konusunda kısmi bir iyileştirmeye gidileceği konuşuluyor. Peki EYT ve 3600 ek gösterge de son durum ne?

31 Mart yerel seçimlerinde, İstanbul'daki "geçersiz" oyların büyük bölümünün oy pusulaları üzerine yazılan mesajlardan kaynaklandığı saptaması yapıldı. Geçersiz oy kullananlarda birinci sırayı, uzun süredir Türkiye'nin her yerinde eylemleri ile dikkat çeken "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)", ikinci sırayı ise kamu görevlilerinin maaş artışına yol açacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesini bekleyenler oldu ve bu gruptaki seçmen, AK Parti logosu üzerine mührü basarken, "EYT'siz oy yok" ya da "3600 çıksın" gibi mesajları da pusulaya yazmaları nedeniyle oylar gerçesiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek partisinin yetkili kurullarında ve gerekse geçtiğimiz günlerde iftarda bir araya geldiği partili milletvekillerine EYT düzenlemesinin kesinlikle gündemlerinde olmayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerine, "EYT, Suriyeli ve 3600 ek gösterge konusunda popülist politika izlemeyecekleri"ni bir kez daha vurguladığı belirtiliyor.

3600 ek göstergenin, yararlanacak kesimler genişletilerek seçimlerden sonra bir reform olarak yaşama geçirilmesi planlanırken, Erdoğan'ın milletvekillerine "EYT'liler konusundaki politikalarımıza önce siz inanmalısınız, sonra da seçmeni ikna etmelisiniz" mesajı verdiği belirtiliyor.

EYT ne zaman çıkacak?

Akit TV Yorumcusu ve yazar Serdar Arseven, yazısında “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni formül arayışlarını” ele aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EYT konusunda çalışmaların sürdürüldüğü aktarılmakla birlikte, uzmanlar söz konusu çalışmanın Finlandiya Modeli olduğunu ifade etti. Geliştirilen formülle problemlerin büyük ölçüde çözüleceği belirtiliyor. Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65 ila 67 arasında seyrederken, Türkiye’de 2008 yılı sonrasında yaş erkekte 61 ve kadındaysa 58 olarak karşımıza çıkmakta. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödenmekte. Kabul eden kişiler doğrudan emekli olabilmekte ve emekliliğine iki yıl kalan bireylerden yüzde 4, üç yıl kalandan ise yüzde 6 oranında maaş kesilmektedir.

Üstelik Finlandiya’da SGK Destek Primi ödemesi yapanlar maaşını eski durumuna da yeniden getirebilmektedir. Maaş Kesintisi Yüzde 8 Olacak Uzmanlar, emekli olmasına 4 yıldan daha uzun süre kalan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sayısının 500 bin kadar olduğunu ifade ediyor. Finlandiya modelinin Türkiye’de uygulanmasıyla birlikte, emekli vatandaşların maaşlarından yüzde 8 oranında kesinti yapılarak emekli olmanın önü açılacak. 3 yılda bu oran yüzde 6 olarak karşımıza çıkacak. Yani formülün uygulanmasıyla birlikte EYT’li bir birey asgari ücret düzeyinde bir maaş alacakken 1880 TL alacak.

Numan Kurtulmuş’tan son 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 3600 ek gösterge konusunda son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: “31 Mart akşamı sayın Cumhurbaşkanımız, balkon konuşması yaparken orada söylediği çok önemli cümlelerden birisi de AK Parti'nin reformcu bir parti kimliğine vurgu yaparak şunu söyledi: 'Bundan sonraki süreçte de ekonomik, sosyal ve siyasi reformlarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Şunu son dönemde gündeme gelen iki hakkaten devrim niteliğinde reform söz konusu. Bunlardan biri, yeni askerlik yasası. Bir diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu, eğitim sisteminde yapılan son derece dramatik değişiklikleri de barındıran değişiklik teklifleridir.

"Çok kısa süre içerisinde parlamentoya gelebilir"

Bu askerlik sisteminde tabi detayına girmek mümkün değil. Bir kere, önce asker havuzu içerisinde ayırıcılıklar ortadan kalkıyor. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, tahsil seviyesine bakılmaksızın 6 aylık bir temel eğitime tabi tutulacak bu temel eğitimin 1 ayı herkes için zorunlu, isteyenler geri kalan 5 ayını bedel ödeyerek istedikleri zaman sürekli olarak bunu yapabilecekler. Ayrıca, yine askerlik sistemini bir er-erbaş, iki yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Bir de astsubaylık sistemi. Bu üç kanalın da eğer şartlar yerine getirilirse, diyelim er-erbaş olarak başlayan birisi, orduda kalır sonra bir lise mezunu arkadaşımız, üniversite bitirir gerekli sınavları bitirir önce yedek astsubaylığa geçer, yedek astsubaylıktan yedek subaylığa geçebilir ve hatta generalliğe kadar gidebilir bir sistem son derece reformcu, son derece dinamik ve herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak ve burada bedelliyle oluşacak olan kaynakların tamamı da bu askerlik sistemi içerisinde harcayacak bir sistem kuruldu. Zannediyorum, çok kısa süre içerisinde parlamentoya gelecek ve yasalaşarak uygulamaya geçilecektir. Böylece zaman zaman gündeme gelen beklentiler, ortadan kalkacaktır. 3600 ek gösterge büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur" ifadelerini kullandı.