Emeklilikte yaşa takılanlar konusu uzun zamandır milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılıyla birlikte bu konuyla ilgili sıcak gelişme yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili en son değerlendirme ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT son durum nedir? EYT formülü belli oldu mu?

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.