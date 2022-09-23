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Ekonomi EYT son durum nedir? EYT formülü belli oldu mu?
Ekonomi

EYT son durum nedir? EYT formülü belli oldu mu?

Milyonlarca kişi EYT'nin çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Bu sebeple sık sık güncel açıklamalar takip ediliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:44:00 -
EYT son durum nedir? EYT formülü belli oldu mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu uzun zamandır milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılıyla birlikte bu konuyla ilgili sıcak gelişme yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili en son değerlendirme ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT son durum nedir? EYT formülü belli oldu mu?

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

 

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