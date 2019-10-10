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EYT raporu Erdoğan’a sunuldu mu? EYT en son haber EYT son durum ne?

EYT bugün yeni gelişme var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Vedat Bilgin'i EYT sorununun çözümü konusunda görevlendirdi. Vedat Bilgin bu görevlendirme sonrası EYT temsilcileriyle yapılan görüşme EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi için yol haritası masaya yatırıldı. Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki raporu oldukta önemli olacak zira EYT’lilerin beklediği emeklilik bu rapor sonrası netlik kazanmış olunacak. EYT SYD Derneği Başkanı Gönül Boran da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak raporu bekliyoruz.” demişti. EYT çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son gelişmeler neler?

10 Ekim 2019 Perşembe 10:17
EYT raporu Erdoğan’a sunuldu mu? EYT en son haber EYT son durum ne?

Son dakika EYT haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Vedat Bilgin'i EYT sorununun çözümü konusunda görevlendirdi. Vedat Bilgin bu görevlendirme sonrası EYT temsilcileriyle yapılan görüşme EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi için yol haritası masaya yatırıldı. Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki raporu oldukta önemli olacak zira EYT’lilerin beklediği emeklilik bu rapor sonrası netlik kazanmış olunacak. EYT SYD Derneği Başkanı Gönül Boran da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak raporu bekliyoruz.” demişti. EYT çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son gelişmeler neler?

EYT’de son durum ne?

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve  ile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yanıt, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan geldi. Özüpak, dün sosyal medyada paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı: “Gün geçmiyor ki EYT ile ilgili bir haber çıkmasın. Her yerde, her ortamda, her siyasetçinin ağzındayız. Biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye ekstra yük getiren olduk, türemiş olduk, köpük olduk, boş işler olduk onların söylemleriyle. Ama biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Anayasal hakkımız vardı, emeklilik hayalimiz vardı, bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına haklılığımız doğrultusunda bu mücadelemizi buralara taşıdık.”

“Cumhurbaşkanı’na sunulacak raporu bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından bir rapor hazırlandığına dikkat çeken Özüpak, bu kapsamda 5 Eylül’de Bilgin’le Çankaya Köşkü’nde yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. Bakanların söylemlerine riayet etmediklerini, Cumhurbaşkanı’na sunulacak raporu beklediklerini dile getiren Özüpak, “Bakan Selçuk ile Bakan Albayrak’ın başından beri bizi yük olarak gördüğünü biliyoruz. Bu rapor sonrasında ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bize bir açıklama yapacak. Mücadelemiz sonuna kadar, son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek” diye konuştu.

EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak de Bakan Selçuk’un açıklamasına dikkat çekerek, “EYT’nin çözümü için bakanımız ‘Popülist davranmayacağız’ demiş. Biz de sandıkta ‘realist olacağız’ ve gereğini yine yeniden yapacağız” ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:17
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