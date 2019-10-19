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EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son dakika bugün 2020 EYT çıkacak mı?

Emeklilikte yaş şartı getirilmesiyle birlikte yeni işe giren çalışanlar kadınlarda 60 yaş erkekler de ise 65 yaş ile emekli olmaktadır. Emeklilik şartı olan prim gün ve yıl şartını dolduran milyonlarca vatandaş 1999 yılında ödemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tarafında getirilen emeklilikte yaş şartına takılmakta. Bundan dolayı da emekli olamamakta. EYT’liler Meclis’ten emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli bir haber bekliyorken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’dan EYT konusunda açıklama geldi. Ağbal'ın açıklamalarına EYT cephesinden de cevap geldi. EYT sorununun çözümünün uzun sürebileceği kaydedildi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanların sıklıkla araştırdığı EYT haberlerinde son gelişme ne? EYT'de gelişme var mı? 2020'de EYT çıkacak mı? EYT ne zaman tamamlanacak? İşte EYT bugün haberleri.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:23
EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son dakika bugün 2020 EYT çıkacak mı?

Emeklilikte yaş şartı getirilmesiyle birlikte yeni işe giren çalışanlar kadınlarda 60 yaş erkekler de ise 65 yaş ile emekli olmaktadır. Emeklilik şartı olan prim gün ve yıl şartını dolduran milyonlarca vatandaş 1999 yılında ödemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tarafında getirilen emeklilikte yaş şartına takılmakta. Bundan dolayı da emekli olamamakta. EYT’liler Meclis’ten emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli bir haber bekliyorken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’dan EYT konusunda açıklama geldi. Ağbal'ın açıklamalarına EYT cephesinden de cevap geldi. EYT sorununun çözümünün uzun sürebileceği kaydedildi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanların sıklıkla araştırdığı EYT haberlerinde son gelişme ne? EYT'de gelişme var mı? 2020'de EYT çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklama da "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." ifadeleri kullanıldı.

"EYT'nin çözümü uzun sürebilir"

Ağbal’ın sözlerinin ardından EYT sorununun 2020’de de çözülmesinin hayal oldu görüşü dile getirildi. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, EYT sorununun çözümünün uzun sürebileceğine söyleyerek, "2020-2021 yılı içinde EYT çalışmasının sonlanabileceği kanaatindeyiz" dedi. Kotan, Cumhurbaşkanlığından gelecek güzel haberleri beklediklerini söyledi.

“Süreç devam ediyor”

Muhataplarının Cumhurbaşkanlığı olduğunu hatırlatan Kotan, şöyle sürdürdü: "Görüşmeler yapıldı, çıkacak sonucu bekliyoruz. Bizim için açıklanan bütçe önemli değil. Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Vedat Bilgi’nin makamını ziyaret ettik. Görüşmede söylenene göre süreç devam ediyor, çalışmalar yapılıyor. EYT’nin çözümünün uzun süreç alacağı da dile getiriliyor."

“2020-2021 yılı içinde EYT çalışmasının sonlanabileceği kanaatindeyiz”

"Artık hükümette vatandaşlar da EYT sorununu farkındalar" diye Kotan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın direkt olarak EYT sorununun çözümü için talimat vermesinden memnun olduklarını dile getirerek, "2020-2021 yılı içinde EYT çalışmasının sonlanabileceği kanaatindeyiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:23
  1. Ankara
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanların sıklıkla araştırdığı EYT haberlerinde son gelişme ne?
  3. EYT'de gelişme var mı?
  4. 2020'de Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu ne olacak?
  5. EYT bugün haberleri

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