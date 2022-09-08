Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı kendilerine yönelik alınacak olan kararda. Pek çok kişi EYT’nin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Son olarak konu hakkında Vedat Bilgin konuştu. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 80 arttırdıklarına işaret eden Bilgin, "Birçok uygulama yaptık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir" dedi.