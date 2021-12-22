EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum ne?

EYT'de son dakika haberleri, ekonomiyle ilgili çalışmalar devam ederken öne çıkan konularda oldu. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar için adlandırılan EYT olarak bilinen Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar tarafından takip ediliyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedir, ne zaman çıkacak? İşte, EYT yasağında detaylar.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Günaydın Türkiye programında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette mutlu sona ulaşıldığının altını çizen Muhammet Emin Akbaşoğlu, sırada 3600 ek gösterge ve memur, emekli zamlarının olduğunu ifade etti. Bütün bu meselelerin çözüme kavuşulmasıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için gelecek yıl bir çalışma yapılacağının mesajını verdi.

EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de müjdeli haber veren Akbaşoğlu, “Bunlardan sonra da EYT’li kardeşlerimizin talepleri irdelenecek. Bu manada Vedat Bilgin Bey bu konu ile ilgili daha önce bir takım çalışmalar yapmıştı. Bunun detaylandırılması ile ilgili çalışmalar da mutlaka yapılacak ve talepler değerlendirilecek” diyerek şunları dile getirdi: “Biraz evvel bahsettiğim sıralamanın neticesinde bütün kesimlerimizi memnun ettikten sonra EYT’lilerin durumunu da ele alacağız. Bu konuda EYT’li kardeşlerimiz müsterih olsun. EYT ile ilgili bir çalışma mutlaka yapılacak.”

EYT nedir?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.