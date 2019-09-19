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EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT yasası 1 Ekim’de Meclis’e gelecek mi?

EYT haberleri gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Binlerce EYT mağduru vatandaşın cevabını beklediği EYT bu kez çıkıyor mu? sorusuna ilişkin emeklilikte yaşa takılanları umutlandıracan gelişme yaşandı. Son EYT haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi için Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'e talimat verdi. EYT yasası 1 Ekim’de Meclis’e gelecek mi? İşte EYT gelişmeleri.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:34
EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT yasası 1 Ekim’de Meclis’e gelecek mi?

EYT haberleri gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Binlerce EYT mağduru vatandaşın cevabını beklediği EYT bu kez çıkıyor mu? sorusuna ilişkin emeklilikte yaşa takılanları umutlandıracan gelişme yaşandı. Son EYT haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi için Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'e talimat verdi. İşte EYT gelişmeleri.

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." EYT mağdurları geçtiğimiz günlerde Ankara'da miting yapmışlardı.

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EYT yasası 1 Ekim’de Meclis’e gelecek mi?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:34
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