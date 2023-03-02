  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EYT maaş ödeme detayı! Sınır belli oldu, aylıklar bağlanıyor, işte başvuru ve prim şartı
Ekonomi

EYT maaş ödeme detayı! Sınır belli oldu, aylıklar bağlanıyor, işte başvuru ve prim şartı

Milyonlarca kişi merakla bu haberi bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa düzenlemesi, TBMM Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 23 yılı aşkın süredir devam eden yaşa takılma sorunu böylelikle çözülecek. EYT'liler sonunda emekli aylıklarına kavuşacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ise EYT maddeleri neler, başvuru nereye yapılır? EYT maaşı ne kadar, şartları nedir, tüm EYT'liler promosyon alabilir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte EYT son dakika haberleri...

Yeniakit Publisher
2023-03-02 09:42:00 -
EYT maaş ödeme detayı! Sınır belli oldu, aylıklar bağlanıyor, işte başvuru ve prim şartı

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/eyt-maas-odeme-detayi-sinir-belli-oldu-ayliklar-baglaniyor-iste-basvuru-ve-prim-sarti-48231

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23