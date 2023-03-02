EYT maaş ödeme detayı! Sınır belli oldu, aylıklar bağlanıyor, işte başvuru ve prim şartı
Milyonlarca kişi merakla bu haberi bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa düzenlemesi, TBMM Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 23 yılı aşkın süredir devam eden yaşa takılma sorunu böylelikle çözülecek. EYT'liler sonunda emekli aylıklarına kavuşacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ise EYT maddeleri neler, başvuru nereye yapılır? EYT maaşı ne kadar, şartları nedir, tüm EYT'liler promosyon alabilir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte EYT son dakika haberleri...
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