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EYT kesintili erken emeklilik nedir? EYT'liler kademeli emekliliği istiyor mu?

EYT için kesintili Finlandiya modelinin yanında üç farklı model önerilmekte. EYT son durum bugün haberleri merak edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanların gözü Meclis’te zira TBMM açıldı. Eğer EYT çıkacaksa Meclis’ten geçecek yasa sonucu EYT bekleyenler emekli olacak. EYT için kesintili erken emeklilik gündeme geldi. EYT'liler kademeli emekliliği istiyor mu? Peki EYT kesintili erken emeklilik nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum ne? İşte EYT bugün haberi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:34
EYT kesintili erken emeklilik nedir? EYT'liler kademeli emekliliği istiyor mu?

EYT için kesintili Finlandiya modelinin yanında üç farklı model önerilmekte. EYT son durum bugün haberleri merak edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanların gözü Meclis’te zira TBMM açıldı. Eğer EYT çıkacaksa Meclis’ten geçecek yasa sonucu EYT bekleyenler emekli olacak. EYT için kesintili erken emeklilik gündeme geldi. Peki EYT kesintili erken emeklilik nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum ne? İşte EYT bugün haberi.

EYT son dakika bugün haberleri: Seçimlerde önce çokça gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanların sorunu son günlerde Türkiye'nin gündeminde oldukça yer tutmakta. EYT'liler seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la göştü, mitingler yaptı, sosyal medya üzerinden örgütlenerek sorunların bir an önce çözülmesi konusunda tüm çabayı gösterdi ve gösteriyor. EYT’lilere yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisi de yurtdışında Finlandiya, Almanya gibi bazı ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli. Daha önce emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere veya emekliliğe yaş şartından kaç yıl kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modeli gündeme gelmişti. Buna göre Finlandiya’da 61 ve Almanya’da 63 yaşını dolduranlar, belli bir kesinti miktarını kabul etmeleri durumunda kısmi erken yaşlılık emekliliğne hak kazanabilmektedir. Almanya’da yıllık yüzde 3,6 oranında kesinti yapılmaktadır.

EYT için emeklilik önerileri hangileri?

EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. Bununla ilgili bir mutfak çalışması yapılacak. Star Gazetesi yazarı Resul Kurt EYT için kaleme aldığı bugünkü yazısında EYT’liler için önerilerde bulundu. İşte EYT’liler nasıl emekli edilmeli? Sorusuna ilişkin Resul Kurt’un EYT için emeklilik önerileri:

- Yaş bekleyen prim ödemeden sağlıktan yararlandırılabilir.

- Yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışan işçilere erken emeklilik verilebilir.

- 9000 prim gününü dolduranlara her 360 gün karşılığı dörtte biri yaştan düşebilir.

- Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerde her 360 gün prim ödenmesi emekli aylığına yüzde 1 ilave artış getirebilir.

- Yaşını bekleyenlere Almanya, Finlandiya modellerinde olduğu gibi, emekliliklerine 2-4 yıl kalması durumunda  her yıl için yüzde 4-5 gibi bir oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emekli edilebilir.

- Aylık bağlama oranları 50 yaş sonrası çalışmalar için artırılabilir.

- 50  yaş üstü çalışanların işe alımlarında vergi ve SGK teşviki getirilerek istihdam artışı sağlanabilir.

- Çalıştıkça maaş düşmesi önlenebilir, aylık bağlama oranları artırılabilir.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:34
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