EYT ile emekli olamayanlar erken emekli nasıl olur? Kimler erken emekli olur başvuru şartları neler?

EYT ile emekli olmayanlar daha doğru emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına girmeyen çalışanlar erken emekli nasıl olur? Kimler erken emekli olur erken emeklilik başvuruda bulunacaklar hangi şartları taşımalı? Gibi soruların cevabı araştırılmakta. SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, ister erken emeklilik olsun ister emeklilik şartlarından prim gün sayısı ve yaş haddini dolduran ya da bekleyenler emeklilik sorgulama yaparak emekli olacağı günü öğrenmek ister. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler ise askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabilir.

Erken emekli ne zaman oluru? SSK, BağKur emeklilik için e devlet girişi ile emeklilik sorgulaması yapılarak ne zaman, kaç yaşında ve kaç prim gün sayısı ile emekli olacağı öğrenilmekte. yapılarak Erken emeklilik ile ilgili yöntemler gün aşırı aranıyor. EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, yaşa takılanlar olası düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istiyor. Yaş akdini dolduran ancak prim eksiği olanlar ise EYT kapsamına girmiyor. EYT kapsamına girmeyenler için de borçlanma yöntemi ile erken emeklilik mümkün. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması prim eksiğini tamamlamanın yolu olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıpranma hakkı da erken emeklilik kapısını aralıyor. Peki, doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması kaç yıl? İşte detaylar.

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