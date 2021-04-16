EYT için yaş beklenilmeyecek mi? EYT çıkıyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT sorunu 1999 yılında dönemin Çalaşma Bakanı Yaşar Okuyan’ın önderliğinde çıkartılan yasa ile patlak verdi. Bu yasa sonrası prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamladığı halde yaş şartını yerine getirmek için emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş mağdur oldu. Yaş şartı hariç diğer emeklilik kriterlerini yerine getiren çalışanlar erken emekli olmak için her gün araştırma yapıyor.

Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için her gün araştırma yapıyor. 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. Peki EYT çıkacak mı? EYT için yaş şartını beklemeye gerek yok mu? EYT'ye takılan kaç yaşında emekli olur?

EYT çıkıyor mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT konusunda şunları söylemişti: "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda.

Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48.

Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

Emeklilikte yaş şartı kaldırıldı mı?

1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı. Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı. 4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkartılmıştı.