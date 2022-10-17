Emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili sorun uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. EYT’nin çıkmasını uzun yıllardır bekleyenlere müjde 2022 yılıyla birlikte verilmişti. Yıl sonuna kısa bir süre kala pek çok kişi ‘EYT ne zaman çıkacak kimler nasıl yararlanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, EYT konusunda yeni açıklama geldi mi?

EYT formülü belli oldu mu? Kimler EYT'den faydalanabilecek son durum nedir?

elevizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. Yani 99 öncesi biliyorsunuz yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesaplarını yapıyoruz. Yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, çalışma günü sayılarını, yıllarını, vesaire işte sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primleri bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Yani mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım çünkü 'niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak'tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de Meclise Aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştık" dedi.