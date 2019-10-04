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EYT erken emeklilik yasası çıktı mı? Erken emeklilik haberleri son dakika!

EYT’liler ne zaman emekli olurum, EYT ne zaman çıkacak? Sorularını sormaya devam ederken Binlerce vatandaş ise erken emeklilik şartlarını yerine getirmesiyle birlikte emekli oluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 2019 haberlerinin yanında erken emeklilik meslekleri, erken emeklilik yasası çıktı mı, erken emeklilik nasıl olur, erken emeklilik son durum gelişmesi ne? gibi sorular da çalışanlar tarafından sorgulanmakta. EYT bekleyen ve nasıl erken emekli olurum diyen vatandaşlar tarafından, emeklilikte yaşa takılanlar EYT, erken emeklilik son gelişmeleri an be an takip ediliyor. İşte EYT başta olmak üzere erken emeklilik haberlerinin detayları.

04 Ekim 2019 Cuma 07:42
EYT erken emeklilik yasası çıktı mı? Erken emeklilik haberleri son dakika!

EYT’liler ne zaman emekli olurum, EYT ne zaman çıkacak? Sorularını sormaya devam ederken Binlerce vatandaş ise erken emeklilik şartlarını yerine getirmesiyle birlikte emekli oluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 2019 haberlerinin yanında erken emeklilik meslekleri, erken emeklilik yasası çıktı mı, erken emeklilik nasıl olur, erken emeklilik son durum gelişmesi ne? gibi sorular da çalışanlar tarafından sorgulanmakta. İşte EYT başta olmak üzere erken emeklilik haberlerinin detayları.

Emeklilik için fazladan kazanılan günlere, fiili hizmet süresi zammı ya da yıpranma hakkı deniyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan gazetedeki köşesinde erken emeklilik konusunda şöyle bir yazıyı kaleme aldı: “Bu haktan da hem sosyal sigortalı çalışan işçiler hem de emekli sandığı kapsamında çalışan memurlar faydalanabiliyor. Yıpranma hakkından yararlanmak için madenlerde yeraltında çalışan işçilerin 1.800 gün, diğer riskli sektörlerde çalışanların ise 3.600 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olmaları şart.

 

Son yıllarda bu alanda birçok düzenleme yapıldı ancak birkaç ay önce yapılan son düzenleme ile düne kadar yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısı 18 iken, bu sayı 45’e yükseltildi ve ağız-diş radyoloji uzmanları, röntgen teknisyenleri, infaz memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkı tanınan mesleklere eklendi. Bu kapsamda yeni düzenleme ile yıpranma hakkı tanınan yeni mesleklerde çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı 2017’nin Ağustos ayından sonraki çalışmaları için uygulanacak.

Erken emeklilik şartları neler?

Tabii, yıpranma hakkından yararlanmanın belli şartları var. Birincisi, süre sınırı; bu da 5 yıl. Riskli ve tehlikeli işlerde çalışanlar yıpranma hakkından yararlanmak için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar alabilecekleri fiili hizmet süresi zammı 5 yıldan fazla olamıyor. Silahlı kuvvetler, emniyet mensupları ve MİT mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından yararlanmak için madenlerde yeraltında çalışan işçilerin 1.800 gün, diğer riskli sektörlerde çalışanların ise 3.600 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olmaları şart. Şartlardan biri de yıpranma hakkına giren mesleklerdeki işlerde çalışmak gerekiyor. Sadece o sektörde çalışmak yetmiyor, bilfiil o işi yapmak gerekiyor. Madencilikten örnek verecek olursak, yeraltında çalışılması gerekiyor.”

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Hangi meslekte çalışanlar erken emekli olur?

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:42
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