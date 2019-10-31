EYT en son haberleri Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’lilerle ilgili en son olarak “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi. MHP Kayseri Milletvekili Ersoy emeklilikte yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da “Emeklilikte yaşa takılanların durumu, 40 yaşında ya da 50 yaşında emekli olmak isteyenler değildir. Çünkü, emeklilikte yaşa takılanın bir mağduriyeti var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tesislere geldiği sırada bir EYT’li bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi.

"EYT mutlaka çözülmesi gerek"

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Ersoy, yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ersoy; “Emeklilikte yaşa takılanlar, “EYT konusunda bizim seçimden önce bir sözümüz var. Burada mağduriyet var mı, var. Bunu kabul etmemiz lazım. Devletimize bunun bir yükü var mı, var. Ancak 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış ve daha öncesinde hak kazanmış vatandaşlarımızla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bunu tüm gruplarla birlikte otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız. Cumhurbaşkanımızın söylediğine ben de katılıyorum, 45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Toplumda kanayan bir yara varsa biran önce önlemini almamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.

"Emeklilikte yaşa takılanın bir mağduriyeti var"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Özgür Erdursun, "Sayın Cumhurbaşkanına birisi bir soru sordu. Biz hiç kimsenin 40 yaşında emekli olması taraftarı değiliz. 50 yaşında da emekli olması taraftarı değiliz çünkü sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminde 40 yaşında emeklilik olmaz. Ancak emeklilikte yaşa takılanların durumu, 40 yaşında ya da 50 yaşında emekli olmak isteyenler değildir. Çünkü, emeklilikte yaşa takılanın bir mağduriyeti var.” dedi.