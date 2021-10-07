EYT çıkıyor mu? EYT bekleyenlere müjde! 2023 seçimleri öncesi EYT çıkacak iddiası

Milyonlarca çalışan bir gün emekli olmanın hayali içindedir. Günümüz şartlarında emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve emeklilik yaşı söz konusudur. Bunlardan birinin eksik olması durumunda emeklilik söz konusu değildir. Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları da neyin nesi? soruları Z kuşağı dediğimiz gençler bilmeyebilir. EYT özetle şudur: Yıl 1999.

Hükümetin başında 57. hükümet yani Bülent Ecevit’in başbakan olduğu ANASOL-M hükümet. Bu hükümetin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan (Yaşar Okuyan şuan CHP üyesidir) Hem ekonomiyi dar boğaza sokmamak hem de SGK’yı zor durumda bırakmamak için emeklilik şartlarına el attı. 1999 yılı öncesi 5 bin prim günü olan ve kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıllık çalışma süresini dolduran herkes emekliliğini hakediyordu. 1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartı da eklendi. İşte bu yaş şartından dolayı da bugün sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları oluştu. EYT’liler şimdi ise çalışma yılını ve prim gün sayılarını doldurmalarına rağmen o yasa ile getirilen yaş şartını doldurmayı bekliyor.

EYT çıkacak mı?

EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yasama yılında Meclis’in açılması sonrası emeklilikte yaşa takılan ve EYT sorununun çözümünü bekleyen binlerce vatandaş EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkar mı? sorularını sormakta. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumu ile ilgili kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

EYT ne zaman çıkıyor?

EYT 2023 seçimden önce çıkar mı? Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da “Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.