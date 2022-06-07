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Ekonomi EYT çıkacak mı? Vedat Bilgin EYT açıklaması son durum
Ekonomi

EYT çıkacak mı? Vedat Bilgin EYT açıklaması son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan çalışmayla ilgili konuştu. Peki, EYT çıkacak mı? EYT 2023'e kadar çıkar mı? EYT son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-06-07 00:29:00 -
EYT çıkacak mı? Vedat Bilgin EYT açıklaması son durum

Milyonları ilgilendiren EYT konusunda sıcak bir açıklama geldi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir?

EYT çıkacak mı? Vedat Bilgin EYT açıklaması son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de emeklilikte yaşa takılanlar konusunda değerlendirmede bulundu. EYT'lilere yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, şu an çalışmaya ilişkin basına yansıyan bazı bilgilerin doğru olmadığını vurguladı.

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